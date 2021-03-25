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25.03.2021 20:46
Рубрика: Власть

Найдут по звонку

Приставы смогут в течение суток узнавать в сотовых компаниях номера должников
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 64(8415)
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект закона, который позволит судебным приставам запрашивать в сотовых компаниях номера должников.
Приставам не придется рыться в бумагах, в поисках данных должников. Достаточно будет телефона. Фото: photoxpress Приставам не придется рыться в бумагах, в поисках данных должников. Достаточно будет телефона. Фото: photoxpress
Приставам не придется рыться в бумагах, в поисках данных должников. Достаточно будет телефона. Фото: photoxpress

Это позволит решить острую проблему: сегодня люди зачастую узнают лишь постфактум, что попали в зону действия судебных приставов. Типичная ситуация: с банковской карты списывают деньги, человек идет в банк и только там узнает, что их списали по требованию приставов.

Все потому, что уведомление отправлено обычной почтой и затерялось по дороге. В то же время запрос в банк пришел по электронным каналам, и система быстро указала, где у человека лежат деньги.

Хуже того, нередко деньги списываются у постороннего человека, так как компьютер ошибся и вывел приставов на полного тезку должника.

Подготовленный проект решает сразу обе проблемы. Людей перестанут путать, а должникам начнут все вовремя сообщать.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал, что в настоящее время порядка 50 процентов исполнительных документов, поступающих в Федеральную службу судебных приставов, не содержат уникального идентификатора гражданина.

"В основном указываются только ФИО, дата и место рождения. Из-за этого на практике нередко возникают ошибки, когда банки арестовывают счета граждан, чьи фамилии, имена, отчества и дата рождения совпадают с данными должника. Место рождения в документах, направляемых в банк, не указывается", - пояснил Владимир Груздев.

По данным Федеральной службы судебных приставов, сейчас насчитывается примерно 5-6 тысяч двойников должников. Некоторые пострадавшие буквально доведены до истерики, так как ошибка повторяется раз за разом: только удается разблокировать одну карту, как деньги слетают с другой. Потому что тезка любит делать долги и не платить по ним.

Сегодня для однозначной идентификации гражданина используется ряд идентификаторов: паспортные данные, ИНН, СНИЛС и другие.

"Законопроектом предусмотрено: если в заявлении на выдачу судебного приказа не будут указаны индивидуальные идентификаторы, такая информация должна истребоваться судом. Это крайне важно, так как судебные приказы принимаются по упрощенной процедуре", - отметил Владимир Груздев.

Фото: T Turovska / istock
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В год суды выносят несколько миллионов судебных приказов. Речь о долгах по ЖКХ, налогам, алиментам и т.п. По словам Владимира Груздева, подготовленный законопроект сводит на нет риск ошибки при идентификации должника.

"Кроме того, судебные приставы получат право запрашивать у сотовых операторов номера телефонов должников и взыскателей. Информация должна будет предоставляться в течение суток", - рассказал председатель правления АЮР.

Он напомнил, что минюст также разрабатывает законопроект, согласно которому в договорах при покупке СИМ-карт будет предусмотрен пункт о согласии на получение уведомлений от судебных приставов.

"Таким образом судебные приставы смогут оперативно находить и информировать должников", - резюмировал Владимир Груздев.

Конечно, поставить галочку в графе "да" никто принуждать человека не будет. Но в его же интересах согласиться на получение СМС от приставов.

Должники смогут заранее - то есть до списания денег с карты - получить информацию о том, что ими начала заниматься Служба судебных приставов

Давно говорится о том, что в век информационных технологий уведомление должно быть электронным. В минюсте напомнили, что еще в 2019 году был принят закон, разрешивший извещать участников исполнительного производства по СМС с согласия граждан.

"Реализация проекта постановления позволит исключить случаи несвоевременного извещения лиц, участвующих в исполнительном производстве, и повысить качество принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц", - утверждают в минюсте.

Получается, что уже при покупке СИМ-карты человек сможет давать такое согласие. А судебные приставы, получив исполнительный лист, смогут в течение суток узнать номер телефона должника и направить СМС.

Так что есть шанс, что сигнал о возникших проблемах теперь дойдет до человека раньше, чем будет арестована банковская карта.

Власть Право Финансовое право Долги и коллекторы Законопроекты и комментарии

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