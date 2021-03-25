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25.03.2021 17:00

ПСБ в числе лидеров на рынке обслуживания участников госзакупок

ПСБ занимает второе место на рынке банковского обслуживания госзаказа по количеству открытых специальных счетов. Об этом руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ Константин Басманов рассказал на пленарном заседании второго дня XVI Всероссийского Форума-выставки "ГОСЗАКАЗ", посвященном совершенствованию процедур государственных закупок. Тема пленарного заседания - "Оптимизационный" законопроект: эволюция или революция?"

"Поставщиками продуктов и услуг госсектора являются не только крупные предприятия, но и компании малого и среднего бизнеса. ПСБ уже много лет работает с предприятиями МСБ, и одной из наших важнейших задач является вовлечение предпринимателей в исполнение госзаказа, - отметил Константин Басманов. - Этому способствует поступательное развитие цифровых сервисов, помогающих в исполнении государственных контрактов".

Так, ПСБ перевел в "цифру" и упростил процедуры получения кредитования, увеличил лимиты по онлайн-продуктам, формирует предодобренные решения для клиентов, а также внедряет экспресс-продукты на основе больших данных, которые позволяют предпринимателям получать финансирование на участие в госзаказе без предоставления отчетности. "Это позволило нам занять лидирующие позиции на рынке банковского обслуживания госзаказа, и мы продолжим развивать наши продукты и сервисы для удобства клиентов", - добавил Константин Басманов.

В ходе дискуссии также обсуждались законодательные инициативы, направленные на оптимизацию действующих процедур в сфере госзакупок. В частности, Константин Басманов считает актуальным и востребованным пакет изменений, максимально переводящий процесс в цифровую среду. По его мнению, это должно упростить клиентский путь участников в госзакупок: исключит сбор большого количества документов, необходимость подписания их на бумажных носителях, сложности с привлечением финансирования в сжатые сроки и другие.

Справка

ПСБ поддерживает малый, средний и крупный бизнес на рынке государственных закупок и занимает активную позицию в Общероссийской общественной организации "Союз Машиностроителей России". В ноябре 2020 года председатель ПСБ Петр Фрадков был включен в состав членов Бюро Центрального Совета ООО "СоюзМаш России", кроме того, он является куратором Регионального отделения Бюро Центрального Совета ООО "СоюзМаш" в Чувашской Республике.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

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