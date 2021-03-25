Путин назначил новых послов

Президент сменил посла России во Вьетнаме и назначил посла в Республике Маршалловы Острова.

Владимир Путин назначил Геннадия Бездетко новым главой дипмиссии России во Вьетнаме. Ранее Бездетко был замдиректора третьего департамента Азии МИД. А до этого работал советником-посланником во Вьетнаме. Президент также освободил от обязанностей прежнего посла - Константина Внукова.

Кроме того, Путин назначил Марата Павлова послом России в Республике Маршалловы Острова - по совместительству. Павлов с осени прошлого года возглавляет дипмиссию РФ на Филиппинах.