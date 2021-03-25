Путин посетил новое здание Детского музыкального театра

В День работника культуры президент приехал в новое здание Детского музыкального театра юного актера. Владимир Путин осмотрел зрительный и репетиционный залы.

Пояснения главе государства давал основатель и художественный руководитель театра, заслуженный артист России Александр Федоров. Кадры показали по телеканалу "Россия-24".

"У вас две сцены, да?" - спросил Владимир Путин. Собеседник кивнул: "Да, одна основная, вторая наверху - вот она". "Такая интересная штука, называется дубль-сцена, по размерам точно такая же, как сцена главная. Принцип, как в Большом театре", - рассказал Федоров, показывая экспозицию проекта реконструкции.