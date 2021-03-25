Путин примет участие в заседании платформы "Россия - страна возможностей"

Президент Владимир Путин поучаствует в заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей", передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Кремля. Мероприятие запланировано на пятницу, 26 марта.

На заседании откроют четвертый сезон конкурса "Лидеры России" и второй сезон конкурса для школьников "Большая перемена". Кроме того, будут подведены итоги трехлетней работы платформы, анонсирует пресс-служба.

На встрече также обсудят такие флагманские проекты, как "Я - профессионал", "Учитель будущего", программа "Наставничество", "Цифровой прорыв" и другие.