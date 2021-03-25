85-летняя москвичка стала жертвой грабителей

В Москве ограбили пенсионерку. Обманным путем злоумышленники проникли в квартиру 85-летней женщины и похитили ювелирные украшения.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что женщину ограбили в ее квартире в Перуновском переулке. Она рассказала, что вышла из дома в магазин за продуктами. В это время к ней подошли двое неизвестных мужчин и предложили купить у них комплект постельных принадлежностей по якобы низкой цене, на что она согласилась и села в автомобиль к незнакомцам, чтобы доехать домой. В квартире незнакомцы стали требовать у нее оплату за предлагаемый постельный комплект, предложив расплатиться ювелирными изделиями, которые она им показала. Гости похитили у пожилой женщины украшения и скрылись с места происшествия. Материальный ущерб составил 50 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска на территории Московской области задержали подозреваемых - 22-летнего и 27-летнего приезжих мужчин. При задержании у них изъяли часть похищенного. Остальное грабители успели сбыть.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ "Грабеж". Задержанные взяты под стражу.