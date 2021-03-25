Дело талдомской девочки-маугли передали из прокуратуры в СК

Прокуратура решила передать в СК уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка в Талдоме. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

По ее словам, городской прокурор принял решение об изъятии из производства ОД УМВД России по Талдомскому району уголовного дела, возбужденного органом дознания по ст. 156 УК РФ по факту неисполнения обязанностей по воспитанию малолетней девочки в Талдоме. Уголовное дело передано в следственный отдел по городу Талдом ГСУ СК по Московской области для соединения с уголовным делом, которое было возбуждено по факту истязания малолетней девочки.

Напомним, что ребенка обнаружил наряд ППС. Сотрудники полиции обратили внимание на подозрительного мужчину, который, увидев их, попытался скрыться в частном доме. В доме полицейские обнаружили двух девочек 11 и 6 лет. Шестилетняя выглядела на три года, была истощена. Она ползала по захламленному дому на четвереньках вместе с кошками, не разговаривала и отзывалась на "кис-кис".