Про снос здания бывшего общежития фабрики "Московский шелк" говорят давно. Чтобы защитить его, на этой неделе жители района выстроились в живую цепь.

Ситценабивную фабрику на берегу Москвы-реки, в Саввинской слободе, купец Родион Востряков основал 200 лет назад. За 35 лет, что он управлял мануфактурой, Востряков сделал свое производство одним из самых известных и видных в Московской губернии.

Здание по адресу Саввинская набережная, 27, против сноса которого выступают жители, построено уже в 1866 году как каменный двухэтажный жилой корпус - в нем размещались казармы рабочих. То здание стало основой существующего сейчас строения. В 1873-1875 годах к нему были сделаны пристройки в центре продольного фасада, обращенного к Москве-реке.

В советское время фабрику национализировали, она продолжала работать до развала Союза, когда производство было прекращено, а площади стали сдавать в аренду. После того, как в 2000-х из бывших казарм, где в советское время находилось общежитие при фабрике, были выселены жильцы, тут разместились ставшие известными в городе заведения. Такие как кафе Федора Бондарчука "Bistrot", культовый московский клуб "SOHO".

Дело в том, что еще в 1930-х к общежитию пристроили клуб. Это здание упоминается в повести Анатолия Рыбакова "Кортик". Еще тут работал композитор и основатель ВИА "Веселые ребята" Павел Слободкин, оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, а в театральном кружке при клубе начиналась артистическая карьера Ирины Муравьвой, сыгравшей затем в одном из главных фильмов о столице - "Москва слезам не верит". Он вышел на экраны в 1980 году.

А в 1970-х в клубе на Саввинской показывали, например, фильмы Андрея Тарковского, которые почти невозможно было увидеть в других московских кинотеатрах, говорит координатор движения "Архнадзор" Анастасия Соловьева:

- Вся округа ходила на эти фильмы в Хамовники! Есть люди, которые живут поблизости и помнят эти времена. Для них это здание - история малой родины, которая постепенно исчезает. Вот почему они так хотят его сохранить.

Соловьева отмечает, что здание на Саввинской не только ценно само по себе, но и находится на границе с территорией Новодевичьевого монастыря, который охраняется ЮНЕСКО как всемирное наследие. Вот почему строить что-то новое и тем более высотное на месте, прилегающем к особо охраняемой территории, нельзя.

Отсутствие статуса памятника архитектуры не отменяет ценности этого (и многих других) здания для города как образца промышленной застройки Москвы начала прошлого века.

Уже в веке XXI-м известный португальский художник Александр Фарто изобразил на фасаде здания портрет немецкого писателя Германа Гессе. Причем потрет выполнен в традиционной для Фарто технике, который не рисует, а выдалбливает изображние молотком и долотом. В первом послевоенном, 1946 году, Гессе получил Нобелевскую премию по литературе "За вдохновенное творчество, в котором проявляются классические идеалы гуманизма, а также за блестящий стиль".

Долгое время портрет был скрыт за ширмой, вновь его открыли для публики в 2013-м, во время фестиваля "Лучший город Земли". Теперь изображние - за баннером.

Сохранить здание на Саввинской, как и многие другие значимые для города строения, необходимо. Так, например, мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что в этом году будет благоустроена Красная Пресня. В частности, сохранят и отремонтируют кордегардию Пресненской заставы - единственную из 18 кордегардий Камер-Коллежского вала, сохранившаюся до нашего времени. В старинном здании, где размещался караул, отреставрируют стены, кровлю и цоколь.

К сожалению, таких примеров не так много, как хотелось бы, хотя в каждом районе города есть здания, которые необходимо сохранить. Однако территории зачастую просто зачищают. Как планируют сделать на Саввинской набережной или уже сделали в Очакове, где снесено пожарное депо 1925 года постройки. В "Архнадзоре" отмечают, что оно являлось самым ценным историческим объектом района после усадьбы Очаково с церковью Димитрия Ростовского.