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25 марта 2021 г. 19:15
Общество
Текст: Артем Локалов

Москвичи просят сохранить старинное здание неподалеку от Новодевичьего монастыря

На его месте собираются строить гостиницу
Про снос здания бывшего общежития фабрики "Московский шелк" говорят давно. Чтобы защитить его, на этой неделе жители района выстроились в живую цепь.
Жители Москвы против сноса дома на Саввинской набережной. Фото: vk.com/mosconline24
Жители Москвы против сноса дома на Саввинской набережной. Фото: vk.com/mosconline24

Ситценабивную фабрику на берегу Москвы-реки, в Саввинской слободе, купец Родион Востряков основал 200 лет назад. За 35 лет, что он управлял мануфактурой, Востряков сделал свое производство одним из самых известных и видных в Московской губернии.

Здание по адресу Саввинская набережная, 27, против сноса которого выступают жители, построено уже в 1866 году как каменный двухэтажный жилой корпус - в нем размещались казармы рабочих. То здание стало основой существующего сейчас строения. В 1873-1875 годах к нему были сделаны пристройки в центре продольного фасада, обращенного к Москве-реке.

Фото: facebook.com/archnadzor
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В советское время фабрику национализировали, она продолжала работать до развала Союза, когда производство было прекращено, а площади стали сдавать в аренду. После того, как в 2000-х из бывших казарм, где в советское время находилось общежитие при фабрике, были выселены жильцы, тут разместились ставшие известными в городе заведения. Такие как кафе Федора Бондарчука "Bistrot", культовый московский клуб "SOHO".

Дело в том, что еще в 1930-х к общежитию пристроили клуб. Это здание упоминается в повести Анатолия Рыбакова "Кортик". Еще тут работал композитор и основатель ВИА "Веселые ребята" Павел Слободкин, оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, а в театральном кружке при клубе начиналась артистическая карьера Ирины Муравьвой, сыгравшей затем в одном из главных фильмов о столице - "Москва слезам не верит". Он вышел на экраны в 1980 году.

"Какое общежитие? Это у нас бабушка шутит...". Ирина Муравьева (слева) на съемках фильма "Москва слезам не верит". / кадр из фильма/"Мосфильм"

А в 1970-х в клубе на Саввинской показывали, например, фильмы Андрея Тарковского, которые почти невозможно было увидеть в других московских кинотеатрах, говорит координатор движения "Архнадзор" Анастасия Соловьева:

Фото: yandex.ru/maps
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- Вся округа ходила на эти фильмы в Хамовники! Есть люди, которые живут поблизости и помнят эти времена. Для них это здание - история малой родины, которая постепенно исчезает. Вот почему они так хотят его сохранить.

Соловьева отмечает, что здание на Саввинской не только ценно само по себе, но и находится на границе с территорией Новодевичьевого монастыря, который охраняется ЮНЕСКО как всемирное наследие. Вот почему строить что-то новое и тем более высотное на месте, прилегающем к особо охраняемой территории, нельзя.

Отсутствие статуса памятника архитектуры не отменяет ценности этого (и многих других) здания для города как образца промышленной застройки Москвы начала прошлого века.

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Уже в веке XXI-м известный португальский художник Александр Фарто изобразил на фасаде здания портрет немецкого писателя Германа Гессе. Причем потрет выполнен в традиционной для Фарто технике, который не рисует, а выдалбливает изображние молотком и долотом. В первом послевоенном, 1946 году, Гессе получил Нобелевскую премию по литературе "За вдохновенное творчество, в котором проявляются классические идеалы гуманизма, а также за блестящий стиль".

Долгое время портрет был скрыт за ширмой, вновь его открыли для публики в 2013-м, во время фестиваля "Лучший город Земли". Теперь изображние - за баннером.

Бывшие казармы фабрики на Саввинской набережной. / yandex.ru/maps

Сохранить здание на Саввинской, как и многие другие значимые для города строения, необходимо. Так, например, мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что в этом году будет благоустроена Красная Пресня. В частности, сохранят и отремонтируют кордегардию Пресненской заставы - единственную из 18 кордегардий Камер-Коллежского вала, сохранившаюся до нашего времени. В старинном здании, где размещался караул, отреставрируют стены, кровлю и цоколь.

К сожалению, таких примеров не так много, как хотелось бы, хотя в каждом районе города есть здания, которые необходимо сохранить. Однако территории зачастую просто зачищают. Как планируют сделать на Саввинской набережной или уже сделали в Очакове, где снесено пожарное депо 1925 года постройки. В "Архнадзоре" отмечают, что оно являлось самым ценным историческим объектом района после усадьбы Очаково с церковью Димитрия Ростовского.

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#журнал Родина