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25.03.2021 11:23
Рубрика: Общество

Оперштаб: Еще 1722 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выздоровели еще 1722 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 937 122.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
За сутки в России подтвержден 9221 случай COVID-19 в 85 регионах

В Москве выявлено 1787 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 769 человек. В столице скончались 49 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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