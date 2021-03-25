Прокуратура передала в суд дело об убийстве столичного пианиста

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Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей столицы. Они обвиняются в убийстве своего знакомого, "совершенном группой лиц по предварительному сговору". Об этом корреспонденту "РГ" сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова. Дело направлено для рассмотрения по существу в Мосгорсуд.

По версии следствия, 31 августа 2019 года обвиняемые в ходе совместного распития спиртных напитков с общим знакомым после внезапной ссоры решили убить собутыльника. Один из обвиняемых зажал рукой и удерживал не менее 5 минут шею потерпевшего, а второй удерживал ноги мужчины. В результате 33-летний потерпевший скончался от механической асфиксии.

Убитым оказался пианист Никита Куклин. Убийцами, по версии следствия, стали приятель Куклина, руководитель концертных региональных проектов Московской консерватории Илья Чалых и его знакомый Сергей Супиченко. Вины в умышленном убийстве Куклина они не признают.