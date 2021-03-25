Вильфанд пообещал москвичам три солнечных дня

Теплая и безоблачная погода установится в столице России 25 марта.

"Наступает антициклонический режим. С четверга по субботу в Москве температура будет 6-8 градусов, по области - до 9 градусов. Осадков не ожидается", - цитирует РИА Новости научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда. По словам синоптика, небольшие осадки возможны в субботу, а в воскресенье жители и гости города смогут почувствовать дыхание весны. "Это не сумасшедшее потепление. Такой температурный фон на 2-4 выше нормы", - добавил метеоролог.

Ранее он рассказал о непогоде на юге России. В Краснодарском крае пройдут осадки в виде дождя и снега. Воздух прогреется максимум до +8 градусов. Такая же температура в Карелии и Мурманской области.