В Забайкалье отменили самоизоляцию для граждан старше 65 лет

В Забайкальском крае с 31 марта отменяется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Осипов.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, такое решение стало возможным благодаря улучшению эпидемиологической обстановки. Тем не менее, отменять все ограничительные меры пока рано. В Забайкалье продолжает действовать масочный режим, сохраняется требование соблюдать в общественных местах социальную дистанцию.

По данным на 24 марта, в регионе за весь период пандемии подтверждено 40715 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 39124 человека. Скончались 792 забайкальца.