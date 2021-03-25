Новая программа "Технология защитного вождения" в Учебно-производственном центре - филиале ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" позволит повысить профессиональный уровень водителей.

Ежегодно в России в ДТП погибают десятки тысяч человек, сотни тысяч - получают травмы и увечья. Обеспечение безопасности на дороге путем предупреждения опасных ситуаций, вопреки неблагоприятным условиям и ошибкам других участников дорожного движения, является целью нового курса в учебно-производственном центре ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород".

Защитное вождение - это система обучения, которая помогает водителям освоить навыки поведения в экстремальных обстоятельствах, которые порой возникают на дорогах. Учебный курс формирует у водителей особое мышление, направленное на предотвращение аварийных и предаварийных ситуаций.Сначала водители автотранспортных средств Управления технологического транспорта и специальной техники изучают общие принципы и тактику вождения автомобиля в различных дорожных ситуациях, анализируют ошибки. Затем на многофункциональной площадке базы отдыха "Ласточка" отрабатывают практические навыки.

По окончании обучения слушатели сдают дифференцированный зачет, который включает в себя компьютерное тестирование и выполнение практических действий. Водителям, освоившим курс и успешно сдавшим итоговую аттестацию, выдается соответствующее удостоверение.

В первом квартале более 60 водителей уже повысили свой профессиональный уровень. Всего в 2021 году запланировано провести обучение шестнадцати групп - десять из них составят водители грузовых автомобилей, еще по три группы - сотрудники, имеющие категории водительских прав B и D.

Кстати

По итогам 2020 года ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" заняло второе место в номинациях "За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы" и "За развитие кадрового потенциала" регионального этапа конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности".

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