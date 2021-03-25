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25.03.2021 12:30
Рубрика: Общество

В Самаре разработали метод экспресс-диагностики пациентов с COVID-19

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
Ученые Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) и Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева придумали метод экспресс-диагностики пациентов с коронавирусной инфекцией на основе тепловизионной системы. Простота обследования позволяет проводить диагностику даже среднему медицинскому персоналу, сообщила пресс-служба медвуза.

Ученые говорят, что новые методы скрининг-диагностики необходимы, поскольку особенности течения заболевания требуют длительного наблюдения за состоянием больного, как в острой стадии, так и во время реабилитации. А дорогостоящее МРТ и рентгенография используются сегодня, как правило, только для первичной диагностики. Хотя часто требуется отслеживание состояния пациента, чтобы прогнозировать динамику течения болезни.

Фото: iStock
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- Поэтому идет современных и безопасных диагностических скрининг-технологий, дополняющих стандартные методы обследования и повышающих их информативность у такой категории пациентов, - отметил заведующий кафедрой медицинской реабилитации, спортивной медицины, физиотерапии и курортологии СамГМУ Александр Яшков. - Особенность наших исследований в том, что специалисты изучили возможности дистантной тепловизионной диагностики у пациентов с COVID-инфекцией в условиях ковидного госпиталя.

В то же время Самарский университет имеет опыт разработки специальных цифровых систем для медицинской термографии, научные исследования идут с 2016 года.

По словам Игоря Давыдова, доцента кафедры динамики полёта и систем управления и кафедры космического машиностроения этого вуза, тепловидение - это высокочувствительный и низкоспецифичный метод, который абсолютно безвреден. Поэтому так обследовать больных можно многократно без риска для здоровья, как в случае с рентгеном и МРТ.

Как объясняет Александр Яшков, у пациентов в состоянии выраженного кислородного голодания наблюдаются значительные изменения в системе кровообращения. Это отражается на термопрофиле пациента. Также видны изменения при склонности пациента к повышенному образованию тромбов.

- Преимущество методики - в быстрой бесконтактной оценке термопрофиля пациента в момент обследования, а также обработке информации снимков и их сохранения, - говорит Александр Яшков. - Достоинство тепловизионной диагностики в том, что можно проводить регистрацию инфракрасного излучения как локально в пораженной зоне, так и выявить характер и распространенность патологических изменений температуры на коже в автономных рефлекторных зонах.

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