В Пензе за дачу взятки осудили директора фармкомпании

Железнодорожный суд Пензы вынес приговор по делу о даче взятке представителю одному из крупнейших поставщиков на рынке поставок лекарственных средств и медпрепаратов.

На скамье подсудимых оказалась директор Саратовского филиала фармкомпании. Она передала почти два миллиона рублей бывшему главврачу пензенского онкодиспансера за содействие при закупках лекарств.

Как установил суд, преступление было совершено в период с 2016 по 2018 годы. Деньги предназначались за личное содействие главврача в организации контрактов по результатам аукционов закупки лекарственных препаратов. Он также обязался оплачивать поставки без задержек, при этом заведомо зная, что закупки проводятся в нарушении федерального законодательства.

За дачу взятки обвиняемая отправится в колонию общего режима на 3,5 года. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел состояние здоровья подсудимой и членов ее семьи и назначил наказание ниже минимального предела. При этом она обязана выплатить штраф в размере двукратном сумме взятки - 3,9 миллиона рублей. Ее взяли под стражу в зале суда.

Бывший главный врач пензенского онкодиспансера был осужден в том же Железнодорожном суде Пензы в июне 2019 года. Его признали виновными в получении взяток от представителей двух юридических лиц из Саратова. Суд отправил его за решетку на пять лет со штрафом в размере 11 миллионов рублей. Он также отбывает наказание в колонии общего режима.