В Новосибирске родители пойдут под суд за гибель троих детей при пожаре

Родители детей, погибших в 2020 году при пожаре на территории садоводческого некоммерческого товарищества "Елочка-2", пойдут под суд. Им грозит до четырех лет лишения свободы.

Пожар в приспособленной под жилье дощатой постройке на окраине Новосибирска произошел в середине октября. В нем погибли трое детей - 2013, 2015 и 2017 годов рождения. Их родителей позже задержали в рамках расследования уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.

- Следствие в отношении 39-летнего мужчины и его 35-летней супруги завершено, - сообщили в СУ СК по Новосибирской области. - Собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как выяснили следователи, обвиняемые приехали в Новосибирск из Красноярского края на заработки. Вместе с тремя детьми они стали жить в непригодном для постоянного проживания деревянном строении на территории СНТ "Елочка-2" Криводановского сельсовета. 15 октября хозяйка затопила печь, но не зафиксировала ее дверку, а потом ушла к мужу в строящийся рядом дом. Дети остались без присмотра.

Когда вспыхнувший в деревянном строении пожар потушили, внутри были обнаружены тела троих детей. Их родители скрылись с места трагедии, боясь уголовной ответственности. Никаких мер к ликвидации возгорания они не приняли.