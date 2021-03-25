Житель Кузбасса получил осколочные ранения при взрыве пакета

Уголовное дело по факту покушения на убийство возбуждено в кузбасском городе Анжеро-Судженске. От рук неизвестных злоумышленников накануне пострадал 33-летний местный житель.

По версии следствия, днем мужчина на автомобиле подъехал к гаражу. Открыть створки ворот ему мешал лежавший рядом сверток. И когда мужчина оттолкнул сверток ногой, раздался взрыв.

Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи и сотрудников полиции. Потерпевшего доставили в больницу. Медики диагностировали у него осколочные раны головы, груди и других частей тела. Состояние пациента сейчас оценивается как удовлетворительное.

- Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом, - сообщили в пресс-службе СУ СК по региону. - В рамках расследования уголовного дела будут проведены взрыво-техническая экспертиза и ДНК-анализ. Отрабатываются все возможные версии произошедшего, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

Дело передано в аппарат регионального следственного управления.