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25.03.2021 13:40

Молодые специалисты "Россети Северный Кавказ" объединились в союз

Впервые в истории компании "Россети Северный Кавказ" создан объединенный Союз молодых специалистов. В него вошли представители Исполнительного аппарата, а также всех филиалов и управляемых обществ в зоне операционной деятельности энергокомпании - всего порядка 160 человек.
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ" Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"

Наиболее активные и неравнодушные энергетики группы компаний в возрасте до 35 лет объединились, чтобы активизировать мероприятия в области социальной и образовательной политики, а также разработать и внедрить комплекс новых программ в соответствии с инновационными тенденциями отрасли.

На состоявшемся первом заседании в Исполнительном аппарате председателем объединенного Союза единогласно избран Ислам Магомадов, руководитель департамента по работе с персоналом и организационного проектирования "Россети Северный Кавказ". Заместителем председателя утвержден Алим Гызыев, главный специалист департамента перспективного развития и технологического присоединения компании.

Необходимо отметить, что на базе некоторых филиалов и управляемых обществ уже функционируют территориальные ячейки молодых специалистов. Как подчеркнул Ислам Магомадов, лучшие региональные практики, безусловно, будут использованы в работе объединенного Союза.

Как пояснил инициатор создания объединенного Союза, избранный председатель Ислам Магомадов, ключевая идея площадки - это развитие и координация молодежных инициатив, поддержка самореализации сотрудников и их социальной активности.

"Содействие нравственному, профессиональному, интеллектуальному и физическому развитию молодых специалистов, помощь в адаптации молодых специалистов в трудовом коллективе, решении социальных проблем, профилактика негативных явлений в молодежной среде, воспитание молодых специалистов в духе патриотизма и уважения к другим народам - это важные направления в работе компании. Развитие энергетической отрасли - в руках неравнодушных и компетентных специалистов. Среди работников компании "Россети Северный Кавказ" немало достойных молодых представителей, способных сообща решать самые амбициозные задачи. А для этого необходимо неустанно развиваться самим, а также делиться навыками с потенциальными энергетиками завтрашнего дня. Именно поэтому одним из ключевых направлений деятельности нашего союза станет комплекс образовательных профориентационных мероприятий для школьников и студентов. Кроме того, в числе первоочередных - мероприятия, которые мы планируем провести во всех субъектах в рамках главного праздника Отечества - Дня Победы", - пояснил Ислам Магомадов.

В ближайших планах союза реализация образовательного проекта "Энергетик под ключ" (создание пилотных энергетических классов для старшеклассников).

Кроме того, объединение молодежи "Россети Северный Кавказ" планирует проведение Межрегионального отраслевого форума "Высота", в котором смогут принять участие как специалисты компании, так и студенты профильных вузов.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Россети Северный Кавказ"

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Чеченская Республика СКФО Ставропольский край СКФО Северная Осетия СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Кабардино-Балкария

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