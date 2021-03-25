Реставрацию Северо-Кавказской филармонии начнут в 2022 году

Реставрационные работы в Северо-Кавказской государственной филармонии имени Сафонова планируют начать в следующем году. В Министерстве культуры уже разрабатывают проектно-сметную документацию, в скором времени она будет передана на экспертизу.

Ряд объектов Филармонии уже удалось отреставрировать. Об этом во время рабочей поездки в Кисловодск рассказал первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин. Он также отметил, что восстановлены Кисловодский цирк, комплекс Главных нарзанных ванн, и подчеркнул, что ведомство будет оказывать поддержку в рамках плана по комплексному развитию города-курорта.

Также обсудили ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия "Дом Княжны Мери", кино-концертного комплекса "Россия" и здания Детской музыкальной школы имени Рахманинова.