В Махачкале женщине с пирсингом и татуировками вернули троих детей

Верховный суд Дагестана удовлетворил апелляцию 33-летней жительницы Махачкалы, у которой ранее отобрали трех детей.

Как сообщает РИА Новости, Кировский районный суд передал детей на воспитание ее бывшему супругу якобы из-за ее аморального образа жизни. Заявительница указывала на предвзятое отношение судьи, обратившего внимание на необычный цвет волос, пирсинг в носу и татуировки.

Однако уполномоченный при главе республики по защите семьи, материнства и прав ребенка Марина Ежова уточнила, что суд принял решение вовсе не из-за этого.

Дагестанка оспорила решение первой инстанции. Верховный суд республики принял сторону женщины. Теперь дети будут жить вместе с матерью.