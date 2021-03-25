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25.03.2021 12:58
Рубрика: Происшествия

В Махачкале женщине с пирсингом и татуировками вернули троих детей

Текст: Роман Мерзляков

Верховный суд Дагестана удовлетворил апелляцию 33-летней жительницы Махачкалы, у которой ранее отобрали трех детей.

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Как сообщает РИА Новости, Кировский районный суд передал детей на воспитание ее бывшему супругу якобы из-за ее аморального образа жизни. Заявительница указывала на предвзятое отношение судьи, обратившего внимание на необычный цвет волос, пирсинг в носу и татуировки.

Однако уполномоченный при главе республики по защите семьи, материнства и прав ребенка Марина Ежова уточнила, что суд принял решение вовсе не из-за этого.

Дагестанка оспорила решение первой инстанции. Верховный суд республики принял сторону женщины. Теперь дети будут жить вместе с матерью.

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