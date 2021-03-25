В Осетии задержали третьего подозреваемого в убийстве депутата

По громкому делу об убийстве депутата Собрания представителей Бесланского городского поселения Тамерлана Торчинова задержан еще один человек. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Северной Осетии, задержанный был соучастником преступления.

- В результате продолжаемых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий задержан еще один соучастник - 44-летний житель Беслана, - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, спустя двое суток после убийства Торчинова, задержаны три человека. Все трое - местные жители. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд, чтобы заключить подозреваемых под стражу, затем им предъявят обвинения.

Как сообщалось ранее, 22 марта возле Бесланского ипподрома пропал городской депутат Тамерлан Торчинов, его сразу объявили в розыск. Возле ипподрома обнаружили его автомобиль со следами крови. На следующий день были задержаны двое подозреваемых, которые сознались в убийстве и указали место, где они захоронили тело. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ "Похищение человека" и части 2 статьи 105 "Убийство".