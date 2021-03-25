Власти Дагестана помогут жительнице региона вернуть детей

Местонахождение троих детей жительницы Махачкалы, добившейся через суд проживания с ними после развода, пока не установили, сообщает ТАСС со ссылкой на врио главы республики Сергея Меликова.

На сессии Народного собрания Дагестана Меликов попросил полицию помочь в поиске детей. Вероятно, их где-то спрятал отец.

Сначала районный суд принял решение в пользу бывшего мужа, определив, что два сына и дочь будут проживать с ним. 33-летняя мать обжаловала вердикт. И Верховный суд республики удовлетворил ее апелляцию. Женщина отказалась от иска к бывшему супругу в части определения порядка общения отца с детьми.