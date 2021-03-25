В Архангельской области нашли обезглавленное тело женщины

В городе Новодвинске Архангельской области нашли тело 33-летней местной жительницы. По подозрению в убийстве задержан ее 40-летний знакомый.

Как сообщили в СК региона, в последний раз эту женщину видели 20 марта, и с тех пор от нее не было никаких известий. В ходе розыскных мероприятий выяснилось, что она стала жертвой преступления.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "убийство". Они будут ходатайствовать, чтобы суд заключил задержанного под стражу.

С места преступления изъяты предметы, которые могут пролить свет на случившееся. Допрашиваются свидетели, назначены экспертизы.

Тело погибшей было обезглавлено. Сам задержанный заявил следователям, что между ним и потерпевшей произошла ссора на почве ревности, которая стала мотивом преступления.