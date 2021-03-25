В автобусах Вологды появились бесплатные маски для детей

В Вологде транспортная компания, осуществляющая автобусные перевозки, теперь обязаны снабжать кондукторов масками, чтобы те раздавали их детям без средств индивидуальной защиты, сообщили в прокуратуре региона.

Новые правила появились после инцидента с 11-летними школьницами в декабре прошлого года. Девочки зашли в автобус, оплатили проезд, но у них не было при себе защитных масок. Тогда кондуктор заявила, что автобус никуда не пойдет до тех пор, пока девочки не выйдут. Школьницы покинули салон и пошли домой пешком, поскольку денег на новые билеты на автобус у них при себе не было.

Когда девочки рассказали эту историю родителям, те справедливо возмутились: на улице была минусовая температура, а девочкам пришлось идти пешком несколько остановок.

В прокуратуре Вологды изучили эту историю и пришли к выводу, что опасность, которой были подвергнуты девочки при высадке из транспортного средства, была намного выше, чем то нарушение, которое им вменялась. По итогам проверки транспортную компанию обязали обеспечить кондукторов запасом одноразовых масок, чтобы выдавать их детям, зашедшим в салон без средств индивидуальной защиты. Кондукторы будут выдавать их детям бесплатно.