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25.03.2021,  
15:16
Текст:  Николай Грищенко

Охрану Крымского моста усилили катерами-перехватчиками "Сарган"

Фото: Судостроительный завод "Море" Фото: Судостроительный завод "Море"
Фото: Судостроительный завод "Море"

Морские подразделения Росгвардии для охраны Крымского моста получили на вооружение специальные скоростные катера проекта "Сарган". Предназначенные для спецопераций суда могут разгоняться до 45 узлов или до 82 километров в час.

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
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"Быстроходность позволяет экипажам выполнять любые задачи по охране вверенной территории", - сообщил "РГ" командующий Южным округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Олег Козлов. Всего для охраны транспортного перехода в Керченский пролив отдельная бригада особого назначения Росгвардии получило восемь катеров "Сарган".

Специальный скоростной катер серии "Сарган" предназначен для несения патрульной службы, проведения специальных операций, а также перехвата и задержания правонарушителей. Длина катера - 13,5 метров, ширина - 3,5 метров, осадка - 0,8 метров. Экипаж два человека и шесть человек десанта. Дальность хода - 350 морских миль.

Кроме того, охрану Крымского моста также обеспечивают катера типа "Грачонок", предназначенные для борьбы с боевыми пловцами и беспилотниками противника. Они могут находиться в автономном плавании до пяти суток и оснащены новейшими навигационными системами. Другое их преимущество перед другими судами подобного класса - маневренность.

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