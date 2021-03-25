В Госдуме призвали Евросоюз прекратить "вопль" по земле в Крыму

Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал Евросоюз и киевские власти прекратить "вопль" по запрету иностранцам владеть земельными участками на большей части крымского полуострова. По словам парламентария, те, кто получили российское гражданство, являются законными собственниками гектаров.

"Это законная территория Российской Федерации, и другим странам нечего засматриваться на чужие земли, - приводит слова Шеремета РИА Новости. - Решение о запрете владения землей иностранцам - справедливое и необходимое, учитывая, что Крым является приграничной территорией".

Указ, запрещающий иностранцам, иностранным компаниям и лицам без гражданства владеть земельными участками на большей части Крыма вступил в силу 20 марта. Ограничения действуют в 19 муниципалитетах РК и 12 муниципалитетах Севастополя. Иностранцам необходимо должны продать, подарить или переоформить свои участки, или же в отношении их имущества запустят процедуру принудительного выкупа. При этом в Госкомрегистре отметили, что о бесплатном изъятии земельных участков речи не идет.

Как уже сообщала "РГ", указ был подписан президентом России в прошлом году. В соответствии с ним Крым включили в перечень приграничных территорий, где иностранцы не могут быть собственниками земельных участков. Внешнеполитическая служба ЕС и МИД Украины заявили, что не признают данный указ.