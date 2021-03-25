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25.03.2021 07:30
Рубрика: Власть

В Госдуме призвали Евросоюз прекратить "вопль" по земле в Крыму

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал Евросоюз и киевские власти прекратить "вопль" по запрету иностранцам владеть земельными участками на большей части крымского полуострова. По словам парламентария, те, кто получили российское гражданство, являются законными собственниками гектаров.

Фото: Макс Ветров/РИА Новости
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"Это законная территория Российской Федерации, и другим странам нечего засматриваться на чужие земли, - приводит слова Шеремета РИА Новости. - Решение о запрете владения землей иностранцам - справедливое и необходимое, учитывая, что Крым является приграничной территорией".

Указ, запрещающий иностранцам, иностранным компаниям и лицам без гражданства владеть земельными участками на большей части Крыма вступил в силу 20 марта. Ограничения действуют в 19 муниципалитетах РК и 12 муниципалитетах Севастополя. Иностранцам необходимо должны продать, подарить или переоформить свои участки, или же в отношении их имущества запустят процедуру принудительного выкупа. При этом в Госкомрегистре отметили, что о бесплатном изъятии земельных участков речи не идет.

Как уже сообщала "РГ", указ был подписан президентом России в прошлом году. В соответствии с ним Крым включили в перечень приграничных территорий, где иностранцы не могут быть собственниками земельных участков. Внешнеполитическая служба ЕС и МИД Украины заявили, что не признают данный указ.

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