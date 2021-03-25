В Таганроге дочери красноармейца вручили отцовскую медаль

Сотрудники военного комиссариата в Таганроге передали дочери красноармейца Петра Васильевича Пишванова медаль "За боевые заслуги", сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Медаль нашли в Калининградской области, после проведения архивной работы установили владельца. Им оказался уроженец Егорлыкского района Ростовской области, стрелок 4-й стрелковой роты. Награду получила его дочь Наталья Тарарина.

Лейтенант Пишванов отличился, когда фашисты пытались прорвать оборону на высоте 38,9. Петр Васильевич под минометным и пулеметным огнем противника доставил на передовую линию более десяти ящиков патронов и гранат. Затем помог в снаряжении дисков и лент для пулеметов. В результате красноармейцы смогли отбить атаку врага.