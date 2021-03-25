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25.03.2021 15:05
Рубрика: Происшествия

Уголовное дело экс-главы курганского МЧС передано в суд

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника главного управления МЧС России по Курганской области Олега Рожкова.

Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
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Напомним, экс-главу регионального ведомства обвиняют по трем статьям: превышение и злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество. По версии следствия, в 2018 году он возглавлял комиссию по приемке продукции в рамках гособоронзаказа на поставку робототехники для МЧС . Зная, что в оборудовании есть серьезные недостатки и в таком виде его нельзя принимать, председатель комиссии подписал акт, что все сделано в соответствии с техусловиями к госконтракту, и представил к оплате заказчику. В результате ведомство перечислило поставщику более 56 миллионов бюджетных рублей. А роботы оказались непригодными для спасательных работ.

Коме того, бывшему начальнику главка инкриминируют незаконное использование в личных целях специализированной и спасательной техники, состоящей на вооружении курганского управления, а также - хищение около 128 тысяч рублей. По данным следствия, будучи в ранге исполняющего обязанности руководителя, обвиняемый ввел главного бухгалтера в заблуждение, сообщив, что его назначили на должность, а значит, нужно начислять денежное довольствие в повышенном размере. Вдобавок ко всему, за счет ведомства для него покупали дорогие мобильные телефоны. Как посчитали в следствии, на гаджеты было потрачено более 160 тысяч рублей

В марте 2020 года Олег Рожков был задержан и заключен под стражу. В ближайшее время уголовное дело рассмотрит суд.

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