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Рубрика: Происшествия

Застройщик потребовал от мэрии Тюмени более 115 миллионов рублей

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)

В ближайший понедельник утром в зале арбитражного суда Тюменской области встретятся представители администрации Тюмени и застройщика.

Поводом для разбора стал иск, который компания предъявила к мэрии по поводу необоснованно расторгнутого договора. Истец желает получить от ответчика 115 891 642 рубля с копейками.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Дело в том, что еще 24 января 2018 года муниципалитет заключил с предприятием и областным инвестиционным агентством трехстороннее соглашение о сотрудничестве по реализации масштабного проекта: возведению гостиницы с многофункциональным спортивным комплексом и дайвинг-центром.

В пресс-службе городской администрации пояснили, что коль компания вовремя не предоставила копию разрешения на строительство, инвестагентство в одностороннем порядке его расторгло.

- Прекращение соглашения о сотрудничестве соответствует нормам действующего законодательства, условиям соглашения и вызвано поведением самого инвестора, - ответили в мэрии.

Представители компании пока не комментируют ситуацию.

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