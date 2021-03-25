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25.03.2021,  
09:21
Текст:  Антон Валагин

Российская подлодка попала в рекламу ВМС США

На плакате, призывающем молодых людей служить в военно-морском флоте Соединенных Штатов, изображена российская атомная подлодка проекта 941 "Акула". Фото необычной рекламы появилось в Сети.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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Узнаваемый силуэт стратегического ракетоносца, получившего в НАТО имя "Тайфун", соседствует с видами американских авианосцев и ракетного крейсера типа Ticonderoga. Слоган гласит "Откованные морем".

Эта фраза в полной мере соответствует характеру и возможностям подлодки. Тяжелый атомный подводный крейсер высотой с девятиэтажный дом и длиной в два футбольных поля вооружен 20 баллистическими ракетами межконтинентального класса. За комфорт для экипажа "Акулу" прозвали "плавучим "Хилтоном": в субмарине есть спортзал, бассейн, сауна, солярий и живой уголок.

После принятия подлодок 941-го проекта на вооружение США подписали с СССР договор об ограничении стратегических вооружений ОСВ-2.

- Если эту лодку выставить в Москве где-нибудь рядом с Царь-Пушкой, то, смотря на нее, человечество осознанно и добровольно навсегда откажется вести какие-либо войны, - заметил в 1982 году побывавший на борту субмарины начальник оперативного управления Северного флота Владимир Лебедько.

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