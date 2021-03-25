Российская подлодка попала в рекламу ВМС США

Российская АПЛ проекта 941 "Акула" на рекламном плакате ВМС США. Фото: https://t.co/CzFFKuqIdX pic.twitter.com/s7Sk35qpMh — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) March 24, 2021

На плакате, призывающем молодых людей служить в военно-морском флоте Соединенных Штатов, изображена российская атомная подлодка проекта 941 "Акула". Фото необычной рекламы появилось в Сети.

Узнаваемый силуэт стратегического ракетоносца, получившего в НАТО имя "Тайфун", соседствует с видами американских авианосцев и ракетного крейсера типа Ticonderoga. Слоган гласит "Откованные морем".

Эта фраза в полной мере соответствует характеру и возможностям подлодки. Тяжелый атомный подводный крейсер высотой с девятиэтажный дом и длиной в два футбольных поля вооружен 20 баллистическими ракетами межконтинентального класса. За комфорт для экипажа "Акулу" прозвали "плавучим "Хилтоном": в субмарине есть спортзал, бассейн, сауна, солярий и живой уголок.

После принятия подлодок 941-го проекта на вооружение США подписали с СССР договор об ограничении стратегических вооружений ОСВ-2.

- Если эту лодку выставить в Москве где-нибудь рядом с Царь-Пушкой, то, смотря на нее, человечество осознанно и добровольно навсегда откажется вести какие-либо войны, - заметил в 1982 году побывавший на борту субмарины начальник оперативного управления Северного флота Владимир Лебедько.