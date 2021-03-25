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25.03.2021,  
10:11
Текст:  Олег Корякин (Казань)

"Русские витязи" впервые провели стрельбы на Су-35С

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Экипажи "Русских витязей" и "Стрижей" впервые применили ракеты "воздух-воздух" на Су-35С.

Молодые летчики авиагруппы "Русские витязи" впервые провели пуски управляемых ракет Р-73 на Су-35С. Пилоты прияли участие в боевые стрельбах на аэродроме Кубинка в рамках переобучения и освоения нового типа авиатехники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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Как пояснили в ведомстве, с одного из истребителей сбрасывали парашютные мишени, которые имитировали различные тепловые цели. Летчики поражали их на высоте около 9 тысяч метров при скорости около 700 км/ч. Также в учениях были задействованы истребители МиГ-29 и Су-30СМ.

Командир звена авиационной группы высшего пилотажа "Русские витязи" майор Сергей Наказный сообщил, что пилоты "выполнили задачу с отличным качеством".

Истребитель Су-35С является глубокомодернизированным вариантом Су-35 с применением технологий пятого поколения. Он оснащен новым комплексом авионики, РЛС с фазированной антенной решеткой, которая позволяет обнаруживать и поражать большее число целей на более дальних дистанциях.

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