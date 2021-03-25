Постановление администрации Тамбовской области от 24 марта 2021 года № 181 "О внесении изменения в постановление администрации области от 26.03.2020 №233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области" (в редакции от 05.03.2021) следующее изменение:

в пункте 1 абзац первый после слов "по 25 марта 2021 г." дополнить словами ", с 26 марта 2021 г. по 31 марта 2021 г.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

И.о. главы администрации области О.О.Иванов







