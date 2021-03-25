Украинских морпехов решили вооружить не умеющими плавать броневиками

Известно, что первые варианты этой колесной машины были впервые представлены в конце осени 2014 года. Эксплуатация в войсках выявила некоторые недостатки, которые спешно устранялись в ходе производства.

Модификация М1 отправилась на государственные испытания в октябре 2018-го. В апреле минувшего года состоялось принятие на вооружение ВСУ.

Если большая часть украинской техники подобного класса изготавливается на основе различных автомобильных шасси, то "Казак" имеет полностью несущий бронекорпус.

Утверждается, что лобовая броня не будет пробиваться при попадании пуль стрелкового оружия калибра 7,62-мм. Во время специальных тестов машина выдерживала взрывы 6-килограммовых фугасов под одним из колес и непосредственно под днищем.

Установлен дизельный двигатель Iveco, мощностью 280 л.с. Максимальная скорость по шоссе 110 км/ч. Вместимость - 8 человек.

Военные эксперты считают, что такие бронеавтомобили являются ограниченно годными к эксплуатации в морской пехоте. Для службы в этих войсках у них есть один неисправимый недостаток - они не могут на плаву преодолевать водные преграды.

В настоящее время промышленность Украины работает над специальной модификацией БТР-4, которой планируется заменить устаревшие советские бронетранспортеры морпехов. Однако технические проблемы и отсутствие финансирования могут серьезно затруднить работы в этом направлении.