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25.03.2021 08:34
Рубрика: Общество

Уже вторая стадия: Врач указала на первый симптом рака кишечника

Текст: Оксана Грибанова

Проблемы с кишечником, связанные с возникновением злокачественной опухоли, на первой стадии выявляются, как правило, случайно в ходе колоноскопии. Каких-либо специфических признаков пациенты не отмечают.

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На второй стадии уже могут появиться характерные для заболевания признаки. Так, на опасное образование в толстой кишке может указывать ноющая боль в животе, отметила онколог и проктолог Елена Смирнова. Некоторые люди жалуются на активное образование газов. В этом случае пораженный участок удаляют. При необходимости назначается химиотерапия.

На третьей стадии заболевания опухоль растет, появляются метастазы в лимфоузлах. При этом заметно нарушается работа кишечника. Из-за чего появляются запоры, диарея, частые позывы в туалет, усталость, слабость, потеря веса. "Если провести операцию нет возможности, подбираем персональные программы химиотерапии", - уточнила врач.

В еще более запущенном случае - на четвертой стадии - симптомы усугубляются, так как опухоль полностью охватывает стенку кишки и переходит на соседние органы и ткани.

"Чтобы улучшить качество жизни и ее продолжительность, удаляют первичную опухоль и ее метастазы. До и после операции пациенты проходят химиотерапию", - объяснила доктор.

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