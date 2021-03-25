В конкурсе "Правнуки Победителей" примут участие желающие из 26 стран

В конкурсе творческих исследовательских работ "Правнуки Победителей", посвященном дню Победы 9 мая, примут участие желающие из 26 стран. Об этом сообщила координатор движения "Бессмертный полк" России Наталья Шадрина. Она подчеркнула, что число конкурсантов выросло. Среди них есть, как представители стран ближнего зарубежья - СНГ, Грузии и Прибалтики, так и дальних стран - Сирии, Чехии, Ливана, Малайзии, Таиланда и других.

По условиям конкурса "Правнуки Победителей" надо рассказать историю героя Великой Отечественной или Второй мировой войны. Основа исследования - семейный архив, мемуары, дневниковые записи, а также открытые архивные данные министерства обороны РФ и других отечественных архивов. На конкурс можно представить как историю боевого или трудового пути героя, так и судьбу узника лагерей. В 2020 году добавлена специальная номинация "Правнуки победителей - мой фильм". По задумке организаторов конкурса это должен быть видеоролик об участниках Великой Отечественной войны или о факте из истории той или иной местности, который бы рассказывал о боевом или трудовом подвиге в годы войны. Разместить фильм можно в любой социальной сети с хэштегом #ПравнукиПобедителейМойФильм.

Наталья Шадрина так же отметила, что на участие в конкурсе зарегистрировались около 4 тысяч человек и заявки продолжают поступать.

Участие в конкурсе предлагается принять молодым людям в возрасте от 10 до 18 лет, а также студентам исторических факультетов российских педагогических вузов.