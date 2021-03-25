В СК решили снимать социальные видеоролики для детей

В Следственном комитете приняли решение начать снимать социальные видеоролики для детей. Такое неожиданное решение приняли 25 марта на проведенном в СК консультативном совете по делам несовершеннолетних. На заседании говорили о профилактике преступлений и происшествий с участием несовершеннолетних и роли в этом социальной рекламы.

Заместитель главы СК РФ Елена Леоненко заявила, что при расследовании преступлений, совершаемых детьми и подростками, а также против них, следователи всегда ищут причины, которые способствовали совершению преступления. Проще говоря, подросткам не хватает положительных, добрых примеров в кино, на телевидении и в интернете. В СК РФ принято решение инициировать создание серии социальных видеороликов для детей и подростков и сегодня эксперты в области защиты прав детей высказали свое мнение по этому поводу.

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что в период пандемии более чем на 60 процентов увеличилось количество обращений в ее аппарат, касающихся информационной безопасности детей. "Мы предлагаем разработать и принять федеральную программу по развитию созидательного позитивного контента для детей и подростков. Это большое федеральное решение. Как мы думаем о детской безопасности в оффлайн-режиме, также мы должны думать о ней и в онлайн-режиме. Мы со своей стороны поддерживаем работу Следственного комитета, готовы оказывать любую помощь и содействие в продвижении позитивного контента и представить наработки нашего экспертного совета. У нас также функционируют детские общественные советы при уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, поэтому мы готовы делиться опытом", - Кузнецова.

Принявший участие в мероприятии генеральный директор Фонда Всероссийского центра изучения общественного мнения Константин Абрамов привел интересную статистику: 89 процентов подростков в возрасте 14-17 лет каждый день заходят в социальные сети, среди лиц старше 18 лет таких ребят - 49 процентов. При этом 58 процентов подростков не замечают влияния социальных сетей, и только 22 процента оценивают его как негативное.

Представитель социальной сети "ВКонтакте" Зера Черешнева выступила с интересным мнением относительно влияния интернета на детей. По ее мнению, сейчас очень многие подростки мечтают стать блогерами, потому что им кажется, что это самый простой способ заработать деньги. При этом она отметила, что для многих подростков это важно, так как они хотят обеспечивать своих родителей. Эксперт добавила, что нужно работать с так называемыми "лидерами мнений", чтобы информация от них позитивно влияла на детей, воспитывала в них добрые и хорошие качества. Представители СК России согласились с этим мнением и отметили, что налаженное взаимодействие между СК и социальной сетью "ВКонтакте" поможет в укреплении этой работы.

Председатель Всероссийской общественной организации "Ассоциация выпускников детских домов "Дети всей страны" Альберт Сарбалаев напомнил, что сироты - наиболее уязвимая категория граждан, они очень подвержены деструктивному влиянию извне. Говоря о профилактике, он отметил: "Мы привлекаем к этой работе представителей творческой интеллигенции, бизнеса, которые создают проекты и привлекают к их участию выпускников детских домов. Наша цель - научить таких ребят самостоятельности, независимому мнению, тогда они не окажутся под дурным влиянием, для них успешные люди являются хорошим примером, ориентиром в жизни".

Опытом работы с ребятами такой категории поделился заслуженный артист России Александр Маршал, который является членом Общественного совета при СК России.

Представитель МВД РФ Вадим Гайдов рассказал о том, что в их ведомстве уже давно ведется работа с социальными сетями, создаются профилактические материалы по предупреждению ДТП, антинаркотического характера и по многим другим направлениям.