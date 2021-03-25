В Вооруженных силах за сутки выздоровел от коронавируса 41 военнослужащий

Оборонное ведомство представило последние сведения об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. По данным Минобороны РФ, только за прошедшие сутки от Covid вылечили 41 военного. А общее количество солдат и офицеров, которые начиная с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, превысило в армии и на флоте 32 тысячи человек.

По сведениям на вечер 25 марта, в Вооруженных силах после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного теста на Covid-19 сняли с медицинского контроля 111 тысяч 553 военнослужащих.

В то же время на контроле у врачей сейчас находятся 528 военных. Это меньше, чем было в минувшую среду и несколькими днями ранее. У этих военнослужащих диагностировали опасную инфекцию. 318 таких пациентов лежат в военных госпиталях. Трое находятся в гражданских больницах и клиниках. Еще 207 человек лечатся на дому.

Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Один больной в тяжелом состоянии. В состоянии средней тяжести два человека. Остальные - без симптомов заболевания, говорится в бюллетене.

Кроме того, положительный тест на коронавирус оказался у 23 курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, сейчас лечатся 883 человека, 180 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве проинформировали, что добровольную вакцинацию первым компонентом "Спутник V" прошли уже более 400 тысяч военнослужащих.