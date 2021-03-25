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25.03.2021 08:07
Рубрика: Видео

Видео: забыла про ручник и попала под колеса собственной машины

Текст: Вадим Давыденко

Во многих ресторанах и кафе мира действует неписаное, но строго соблюдаемое правило: персоналу категорически запрещается ловить на лету падающую со стола или подноса посуду и столовые приборы - ножи, вилки, снятое с огня жаркое и пышущие жаром чайники-кофейники.

Фото: Пресс-служба Tesla.
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Пусть лучше разобьется посуда, чем пострадает человек. Хорошо бы это правило в слегка измененном виде выучить и автомобилистам: не поставили машину на ручник - не кидайтесь под ее колеса с целью остановить то, что уже нельзя остановить. Ваша жизнь и здоровье дороже.

В Бразилии девушка выезжала со двора на улицу и оставила на сильном уклоне свой Renault Kwid. Пока она открывала ворота, малолитражка, которую стоило бы поставить на ручной тормоз, медленно тронулась с места и покатилась вниз.

Автомобилистка слишком поздно среагировала на происходящее - ее Renault уже разогнался и остановить его не смог бы и более сильный человек. По непонятной причине девушка не попыталась уклониться от наезда, а наоборот, кинулась навстречу машине...

В итоге она получила целый ряд травм - переломы и сотрясение мозга - и в тяжелом состоянии попала в больницу. Автомобиль же, выкатившийся в итоге к мусорным бакам на противоположной стороне улицы, отделался лишь разбитой фарой и вмятинами на крыле и бампере.

#видео