Воздушные богатыри: истребительной авиации России исполнилось 105 лет

К началу Первой мировой войны в составе военно-воздушного флота России было более 260 аэропланов и 14 дирижаблей. Он считался одним из самых больших в мире и единственным, на вооружении которого стояли бомбардировщики дальнего действия "Илья Муромец". Авиация воюющих стран стремительно развивалась, на летательные аппараты начали устанавливать пулеметы, стали происходить первые воздушные бои.

В марте 1916 года были сформированы армейские авиационные дивизии, в составе которых появились первые отечественные истребительные авиаотряды. Совсем скоро на страницах ведущих мировых газет появились имена первых русских летчиков-асов.

Несмотря на численное преимущество, в начале войны российская авиация несла большие потери, причем во многих случаях не боевые. Французские истребители Nieuport с мотором мощностью 70 лошадиных сил и Farman, часть которых была представлена в учебных вариантах, были сильно изношены и нуждались в ремонте. Ситуация усугублялась тем, что в России не было развитого производства собственных авиадвигателей. Серьезной проблемой оставался и недостаток квалифицированных летчиков, на весь авиапарк приходилось чуть больше 120 человек, способных поднять машину в воздух.

В таких условиях вступили в бой первые российские пилоты-истребители. Одним из самых известных отечественных асов Первой мировой войны стал подполковник Александр Казаков, на чьем счету к концу войны были 32 сбитых самолета противника и первый в мире удачно закончившийся таран германского аппарата типа "Альбатрос". Существенно сократили летный состав и флот противника Евграф Крутень, Павел Аргеев, Иван Смирнов и Борис Сергиевский, вместе уничтожившие несколько десятков самолетов и аэростатов.

Особым мужеством и героизмом отличился морской летчик Александр Прокофьев-Северский. В 1915 году после ранения ему ампутировали ногу, однако он продолжил летать с протезом и сбил 13 аэропланов. После октябрьской революции в России Прокофьев-Северский выехал в США, где впоследствии стал видным теоретиком боевого применения стратегической авиации и одним из основоположников современных американских военно-воздушных сил.

К концу Первой мировой войны российские военно-воздушные силы существенно отставали от противников в техническом плане и по количеству аэропланов. Революция и начавшаяся за ней гражданская война лишь ухудшили положение авиаторов, однако славная история отечественной истребительной авиации не прерывалась.