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25.03.2021,  
08:54
Текст:  Яна Шамаева

Воздушные богатыри: истребительной авиации России исполнилось 105 лет

К началу Первой мировой войны в составе военно-воздушного флота России было более 260 аэропланов и 14 дирижаблей. Он считался одним из самых больших в мире и единственным, на вооружении которого стояли бомбардировщики дальнего действия "Илья Муромец". Авиация воюющих стран стремительно развивалась, на летательные аппараты начали устанавливать пулеметы, стали происходить первые воздушные бои.
Самолеты времен Первой мировой войны во время шоу, посвященном 100-летию авиации, на Международном авиационно-космическом салоне "Фарнборо-2014". Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Самолеты времен Первой мировой войны во время шоу, посвященном 100-летию авиации, на Международном авиационно-космическом салоне "Фарнборо-2014". Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Самолеты времен Первой мировой войны во время шоу, посвященном 100-летию авиации, на Международном авиационно-космическом салоне "Фарнборо-2014". Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

В марте 1916 года были сформированы армейские авиационные дивизии, в составе которых появились первые отечественные истребительные авиаотряды. Совсем скоро на страницах ведущих мировых газет появились имена первых русских летчиков-асов.

Фото: РИА Новости
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Несмотря на численное преимущество, в начале войны российская авиация несла большие потери, причем во многих случаях не боевые. Французские истребители Nieuport с мотором мощностью 70 лошадиных сил и Farman, часть которых была представлена в учебных вариантах, были сильно изношены и нуждались в ремонте. Ситуация усугублялась тем, что в России не было развитого производства собственных авиадвигателей. Серьезной проблемой оставался и недостаток квалифицированных летчиков, на весь авиапарк приходилось чуть больше 120 человек, способных поднять машину в воздух.

В таких условиях вступили в бой первые российские пилоты-истребители. Одним из самых известных отечественных асов Первой мировой войны стал подполковник Александр Казаков, на чьем счету к концу войны были 32 сбитых самолета противника и первый в мире удачно закончившийся таран германского аппарата типа "Альбатрос". Существенно сократили летный состав и флот противника Евграф Крутень, Павел Аргеев, Иван Смирнов и Борис Сергиевский, вместе уничтожившие несколько десятков самолетов и аэростатов.

Особым мужеством и героизмом отличился морской летчик Александр Прокофьев-Северский. В 1915 году после ранения ему ампутировали ногу, однако он продолжил летать с протезом и сбил 13 аэропланов. После октябрьской революции в России Прокофьев-Северский выехал в США, где впоследствии стал видным теоретиком боевого применения стратегической авиации и одним из основоположников современных американских военно-воздушных сил.

К концу Первой мировой войны российские военно-воздушные силы существенно отставали от противников в техническом плане и по количеству аэропланов. Революция и начавшаяся за ней гражданская война лишь ухудшили положение авиаторов, однако славная история отечественной истребительной авиации не прерывалась.

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