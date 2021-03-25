Вышел трейлер сайфай-триллера с Анной Кендрик "Дальний космос"

Неистощимый Netflix представил трейлер своего нового проекта - германо-американской фантастической картины "Дальний космос" (Stowaway) - про миссию на Марс.

Зачин там почти комичный: состоящий из трех человек экипаж межпланетной миссии, когда полет уже в разгаре, обнаруживает на борту случайного "зайца" - темнокожего техника (Шамир Андерсон, "Дорогие белые", "Голиаф").

Но комизм быстро сходит на нет, когда после аварии выясняется, что ресурс корабля сильно ограничен и четвертого астронавта явно не вытянет, ведь до точки назначения - еще два года…

В остальных ролях - Анна Кендрик ("Скотт Пилигрим против всех", "Мне бы в небо"), Дэниэл Дэ Ким ("Остаться в живых", "Человек-паук 2"), Тони Коллетт ("Шестое чувство", "Соединенный Штаты Тары").

Режиссер - номинант Каннского МКФ Джо Пенна, автор душераздирающей сурвивальной драмы с Мадсом Миккельсеном "Затерянные во льдах". Он же - соавтор сценария.

Премьера - 22 апреля.