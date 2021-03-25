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25.03.2021 11:15
Рубрика: Общество

За сутки в России подтвержден 9221 случай COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 12,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 1787
  • 2 Санкт-Петербург 804
  • 3 Московская область 540
  • 4 Нижегородская область 331
  • 5 Ростовская область 237
  • 6 Воронежская область 211
  • 7 Самарская область 200
  • 8 Иркутская область 178
  • 9 Саратовская область 161
  • 10 Свердловская область 137
  • 11 Челябинская область 136
  • 12 Красноярский край 128
  • 13 Волгоградская область 121
  • 14 Пермский край 121
  • 15 Краснодарский край 119
  • 16 Тверская область 109
  • 17 Республика Башкортостан 109
  • 18 Пензенская область 107
  • 19 Ленинградская область 107
  • 20 Алтайский край 107
  • 21 Ставропольский край 107
  • 22 Ульяновская область 100
  • 23 Курская область 98
  • 24 Вологодская область 98
  • 25 Кировская область 98
  • 26 Тульская область 96
  • 27 Тамбовская область 94
  • 28 Брянская область 93
  • 29 Ярославская область 93
  • 30 Омская область 93
  • 31 Новосибирская область 93
  • 32 Липецкая область 88
  • 33 Белгородская область 88
  • 34 Республика Карелия 83
  • 35 Ханты-Мансийский автономный округ 82
  • 36 Архангельская область 81
  • 37 Удмуртская Республика 80
  • 38 Оренбургская область 78
  • 39 Мурманская область 76
  • 40 Владимирская область 74
  • 41 Псковская область 73
  • 42 Республика Коми 70
  • 43 Астраханская область 70
  • 44 Тюменская область 68
  • 45 Ивановская область 67
  • 46 Хабаровский край 65
  • 47 Калужская область 64
  • 48 Смоленская область 61
  • 49 Орловская область 59
  • 50 Калининградская область 59
  • 51 Забайкальский край 58
  • 52 Рязанская область 58
  • 53 Республика Бурятия 57
  • 54 Приморский край 57
  • 55 Республика Крым 57
  • 56 Кабардино-Балкарская Республика 51
  • 57 Кемеровская область 48
  • 58 Республика Чувашия 47
  • 59 Республика Дагестан 44
  • 60 Костромская область 43
  • 61 Курганская область 42
  • 62 Республика Татарстан 42
  • 63 Новгородская область 39
  • 64 Республика Мордовия 37
  • 65 Севастополь 36
  • 66 Республика Калмыкия 31
  • 67 Томская область 31
  • 68 Республика Саха (Якутия) 27
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 24
  • 70 Амурская область 24
  • 71 Республика Марий Эл 23
  • 72 Республика Хакасия 21
  • 73 Республика Алтай 19
  • 74 Карачаево-Черкесская Республика 19
  • 75 Камчатский край 16
  • 76 Республика Северная Осетия-Алания 15
  • 77 Чеченская Республика 13
  • 78 Республика Ингушетия 12
  • 79 Сахалинская область 10
  • 80 Республика Адыгея 9
  • 81 Магаданская область 4
  • 82 Ненецкий автономный округ 3
  • 83 Еврейская автономная область 3
  • 84 Чукотский автономный округ 1
  • 85 Республика Тыва 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 492 692 случая (+0,21%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Тыва 0,01%
  • 2. Магаданская область , Сахалинская область 0,05%
  • 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Адыгея 0,06%
За последние сутки подтверждено 393 смерти
  • Москва 49
  • Московская область 37
  • Санкт-Петербург 37
  • Ростовская область 17
  • Воронежская область 16
  • Красноярский край 13
  • Самарская область 12
  • Краснодарский край 11
  • Нижегородская область 11
  • Калининградская область 10
  • Свердловская область 10
  • Иркутская область 9
  • Алтайский край 8
  • Тульская область 7
  • Республика Чувашия 7
  • Челябинская область 7
  • Новосибирская область 7
  • Липецкая область 6
  • Ленинградская область 6
  • Волгоградская область 6
  • Саратовская область 6
  • Ивановская область 5
  • Смоленская область 5
  • Архангельская область 5
  • Республика Крым 5
  • Мурманская область 4
  • Астраханская область 4
  • Оренбургская область 4
  • Пензенская область 4
  • Белгородская область 3
  • Владимирская область 3
  • Костромская область 3
  • Курская область 3
  • Рязанская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Вологодская область 3
  • Псковская область 3
  • Ставропольский край 3
  • Республика Башкортостан 3
  • Республика Бурятия 3
  • Амурская область 3
  • Тверская область 2
  • Ярославская область 2
  • Республика Карелия 2
  • Республика Коми 2
  • Севастополь 2
  • Республика Дагестан 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Удмуртская Республика 2
  • Пермский край 2
  • Ульяновская область 2
  • Кемеровская область 2
  • Хабаровский край 2
  • Карачаево-Черкесская Республика 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Кировская область 1
  • Забайкальский край 1
  • Приморский край 1

За весь период по России умерло 96 612 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 881 человек
  • Москва 1722
  • Санкт-Петербург 1273
  • Московская область 505
  • Нижегородская область 381
  • Ростовская область 267
  • Астраханская область 236
  • Воронежская область 226
  • Республика Башкортостан 225
  • Самарская область 213
  • Челябинская область 187
  • Пензенская область 184
  • Иркутская область 181
  • Саратовская область 159
  • Приморский край 158
  • Республика Карелия 150
  • Свердловская область 149
  • Новосибирская область 136
  • Пермский край 135
  • Белгородская область 128
  • Волгоградская область 124
  • Кировская область 120
  • Тверская область 119
  • Красноярский край 117
  • Архангельская область 114
  • Ставропольский край 113
  • Ленинградская область 112
  • Алтайский край 112
  • Ульяновская область 106
  • Омская область 106
  • Липецкая область 105
  • Республика Крым 105
  • Курская область 104
  • Тамбовская область 103
  • Псковская область 102
  • Краснодарский край 102
  • Ивановская область 101
  • Тульская область 95
  • Брянская область 92
  • Республика Бурятия 91
  • Вологодская область 89
  • Республика Саха (Якутия) 89
  • Ханты-Мансийский автономный округ 88
  • Удмуртская Республика 78
  • Смоленская область 76
  • Калужская область 73
  • Ярославская область 73
  • Кабардино-Балкарская Республика 73
  • Хабаровский край 72
  • Владимирская область 71
  • Тюменская область 71
  • Орловская область 69
  • Карачаево-Черкесская Республика 69
  • Забайкальский край 68
  • Республика Коми 65
  • Калининградская область 65
  • Новгородская область 63
  • Республика Адыгея 63
  • Рязанская область 56
  • Оренбургская область 51
  • Республика Татарстан 48
  • Курганская область 47
  • Кемеровская область 46
  • Республика Мордовия 40
  • Республика Хакасия 38
  • Республика Северная Осетия - Алания 37
  • Республика Чувашия 37
  • Томская область 37
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 35
  • Республика Ингушетия 34
  • Камчатский край 34
  • Амурская область 34
  • Севастополь 33
  • Мурманская область 32
  • Костромская область 30
  • Республика Дагестан 30
  • Республика Марий Эл 28
  • Республика Калмыкия 21
  • Чеченская Республика 15
  • Сахалинская область 13
  • Республика Тыва 12
  • Республика Алтай 5
  • Магаданская область 5
  • Чукотский автономный округ 4
  • Ненецкий автономный округ 3
  • Еврейская автономная область 3

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 109 281.

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