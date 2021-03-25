За сутки в России подтвержден 9221 случай COVID-19 в 85 регионах

Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 12,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 1787
- 2 Санкт-Петербург 804
- 3 Московская область 540
- 4 Нижегородская область 331
- 5 Ростовская область 237
- 6 Воронежская область 211
- 7 Самарская область 200
- 8 Иркутская область 178
- 9 Саратовская область 161
- 10 Свердловская область 137
- 11 Челябинская область 136
- 12 Красноярский край 128
- 13 Волгоградская область 121
- 14 Пермский край 121
- 15 Краснодарский край 119
- 16 Тверская область 109
- 17 Республика Башкортостан 109
- 18 Пензенская область 107
- 19 Ленинградская область 107
- 20 Алтайский край 107
- 21 Ставропольский край 107
- 22 Ульяновская область 100
- 23 Курская область 98
- 24 Вологодская область 98
- 25 Кировская область 98
- 26 Тульская область 96
- 27 Тамбовская область 94
- 28 Брянская область 93
- 29 Ярославская область 93
- 30 Омская область 93
- 31 Новосибирская область 93
- 32 Липецкая область 88
- 33 Белгородская область 88
- 34 Республика Карелия 83
- 35 Ханты-Мансийский автономный округ 82
- 36 Архангельская область 81
- 37 Удмуртская Республика 80
- 38 Оренбургская область 78
- 39 Мурманская область 76
- 40 Владимирская область 74
- 41 Псковская область 73
- 42 Республика Коми 70
- 43 Астраханская область 70
- 44 Тюменская область 68
- 45 Ивановская область 67
- 46 Хабаровский край 65
- 47 Калужская область 64
- 48 Смоленская область 61
- 49 Орловская область 59
- 50 Калининградская область 59
- 51 Забайкальский край 58
- 52 Рязанская область 58
- 53 Республика Бурятия 57
- 54 Приморский край 57
- 55 Республика Крым 57
- 56 Кабардино-Балкарская Республика 51
- 57 Кемеровская область 48
- 58 Республика Чувашия 47
- 59 Республика Дагестан 44
- 60 Костромская область 43
- 61 Курганская область 42
- 62 Республика Татарстан 42
- 63 Новгородская область 39
- 64 Республика Мордовия 37
- 65 Севастополь 36
- 66 Республика Калмыкия 31
- 67 Томская область 31
- 68 Республика Саха (Якутия) 27
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 24
- 70 Амурская область 24
- 71 Республика Марий Эл 23
- 72 Республика Хакасия 21
- 73 Республика Алтай 19
- 74 Карачаево-Черкесская Республика 19
- 75 Камчатский край 16
- 76 Республика Северная Осетия-Алания 15
- 77 Чеченская Республика 13
- 78 Республика Ингушетия 12
- 79 Сахалинская область 10
- 80 Республика Адыгея 9
- 81 Магаданская область 4
- 82 Ненецкий автономный округ 3
- 83 Еврейская автономная область 3
- 84 Чукотский автономный округ 1
- 85 Республика Тыва 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 492 692 случая (+0,21%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Тыва 0,01%
- 2. Магаданская область , Сахалинская область 0,05%
- 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Адыгея 0,06%
За последние сутки подтверждено 393 смерти
- Москва 49
- Московская область 37
- Санкт-Петербург 37
- Ростовская область 17
- Воронежская область 16
- Красноярский край 13
- Самарская область 12
- Краснодарский край 11
- Нижегородская область 11
- Калининградская область 10
- Свердловская область 10
- Иркутская область 9
- Алтайский край 8
- Тульская область 7
- Республика Чувашия 7
- Челябинская область 7
- Новосибирская область 7
- Липецкая область 6
- Ленинградская область 6
- Волгоградская область 6
- Саратовская область 6
- Ивановская область 5
- Смоленская область 5
- Архангельская область 5
- Республика Крым 5
- Мурманская область 4
- Астраханская область 4
- Оренбургская область 4
- Пензенская область 4
- Белгородская область 3
- Владимирская область 3
- Костромская область 3
- Курская область 3
- Рязанская область 3
- Тамбовская область 3
- Вологодская область 3
- Псковская область 3
- Ставропольский край 3
- Республика Башкортостан 3
- Республика Бурятия 3
- Амурская область 3
- Тверская область 2
- Ярославская область 2
- Республика Карелия 2
- Республика Коми 2
- Севастополь 2
- Республика Дагестан 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Удмуртская Республика 2
- Пермский край 2
- Ульяновская область 2
- Кемеровская область 2
- Хабаровский край 2
- Карачаево-Черкесская Республика 1
- Республика Марий Эл 1
- Кировская область 1
- Забайкальский край 1
- Приморский край 1
За весь период по России умерло 96 612 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 881 человек
- Москва 1722
- Санкт-Петербург 1273
- Московская область 505
- Нижегородская область 381
- Ростовская область 267
- Астраханская область 236
- Воронежская область 226
- Республика Башкортостан 225
- Самарская область 213
- Челябинская область 187
- Пензенская область 184
- Иркутская область 181
- Саратовская область 159
- Приморский край 158
- Республика Карелия 150
- Свердловская область 149
- Новосибирская область 136
- Пермский край 135
- Белгородская область 128
- Волгоградская область 124
- Кировская область 120
- Тверская область 119
- Красноярский край 117
- Архангельская область 114
- Ставропольский край 113
- Ленинградская область 112
- Алтайский край 112
- Ульяновская область 106
- Омская область 106
- Липецкая область 105
- Республика Крым 105
- Курская область 104
- Тамбовская область 103
- Псковская область 102
- Краснодарский край 102
- Ивановская область 101
- Тульская область 95
- Брянская область 92
- Республика Бурятия 91
- Вологодская область 89
- Республика Саха (Якутия) 89
- Ханты-Мансийский автономный округ 88
- Удмуртская Республика 78
- Смоленская область 76
- Калужская область 73
- Ярославская область 73
- Кабардино-Балкарская Республика 73
- Хабаровский край 72
- Владимирская область 71
- Тюменская область 71
- Орловская область 69
- Карачаево-Черкесская Республика 69
- Забайкальский край 68
- Республика Коми 65
- Калининградская область 65
- Новгородская область 63
- Республика Адыгея 63
- Рязанская область 56
- Оренбургская область 51
- Республика Татарстан 48
- Курганская область 47
- Кемеровская область 46
- Республика Мордовия 40
- Республика Хакасия 38
- Республика Северная Осетия - Алания 37
- Республика Чувашия 37
- Томская область 37
- Ямало-Ненецкий автономный округ 35
- Республика Ингушетия 34
- Камчатский край 34
- Амурская область 34
- Севастополь 33
- Мурманская область 32
- Костромская область 30
- Республика Дагестан 30
- Республика Марий Эл 28
- Республика Калмыкия 21
- Чеченская Республика 15
- Сахалинская область 13
- Республика Тыва 12
- Республика Алтай 5
- Магаданская область 5
- Чукотский автономный округ 4
- Ненецкий автономный округ 3
- Еврейская автономная область 3
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 109 281.