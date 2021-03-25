За сутки в России подтвержден 9221 случай COVID-19 в 85 регионах

Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 12,7% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 1787

2 Санкт-Петербург 804

3 Московская область 540

4 Нижегородская область 331

5 Ростовская область 237

6 Воронежская область 211

7 Самарская область 200

8 Иркутская область 178

9 Саратовская область 161

10 Свердловская область 137

11 Челябинская область 136

12 Красноярский край 128

13 Волгоградская область 121

14 Пермский край 121

15 Краснодарский край 119

16 Тверская область 109

17 Республика Башкортостан 109

18 Пензенская область 107

19 Ленинградская область 107

20 Алтайский край 107

21 Ставропольский край 107

22 Ульяновская область 100

23 Курская область 98

24 Вологодская область 98

25 Кировская область 98

26 Тульская область 96

27 Тамбовская область 94

28 Брянская область 93

29 Ярославская область 93

30 Омская область 93

31 Новосибирская область 93

32 Липецкая область 88

33 Белгородская область 88

34 Республика Карелия 83

35 Ханты-Мансийский автономный округ 82

36 Архангельская область 81

37 Удмуртская Республика 80

38 Оренбургская область 78

39 Мурманская область 76

40 Владимирская область 74

41 Псковская область 73

42 Республика Коми 70

43 Астраханская область 70

44 Тюменская область 68

45 Ивановская область 67

46 Хабаровский край 65

47 Калужская область 64

48 Смоленская область 61

49 Орловская область 59

50 Калининградская область 59

51 Забайкальский край 58

52 Рязанская область 58

53 Республика Бурятия 57

54 Приморский край 57

55 Республика Крым 57

56 Кабардино-Балкарская Республика 51

57 Кемеровская область 48

58 Республика Чувашия 47

59 Республика Дагестан 44

60 Костромская область 43

61 Курганская область 42

62 Республика Татарстан 42

63 Новгородская область 39

64 Республика Мордовия 37

65 Севастополь 36

66 Республика Калмыкия 31

67 Томская область 31

68 Республика Саха (Якутия) 27

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 24

70 Амурская область 24

71 Республика Марий Эл 23

72 Республика Хакасия 21

73 Республика Алтай 19

74 Карачаево-Черкесская Республика 19

75 Камчатский край 16

76 Республика Северная Осетия-Алания 15

77 Чеченская Республика 13

78 Республика Ингушетия 12

79 Сахалинская область 10

80 Республика Адыгея 9

81 Магаданская область 4

82 Ненецкий автономный округ 3

83 Еврейская автономная область 3

84 Чукотский автономный округ 1

85 Республика Тыва 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 492 692 случая (+0,21%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Тыва 0,01%

2. Магаданская область , Сахалинская область 0,05%

3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Адыгея 0,06% За последние сутки подтверждено 393 смерти Москва 49

Московская область 37

Санкт-Петербург 37

Ростовская область 17

Воронежская область 16

Красноярский край 13

Самарская область 12

Краснодарский край 11

Нижегородская область 11

Калининградская область 10

Свердловская область 10

Иркутская область 9

Алтайский край 8

Тульская область 7

Республика Чувашия 7

Челябинская область 7

Новосибирская область 7

Липецкая область 6

Ленинградская область 6

Волгоградская область 6

Саратовская область 6

Ивановская область 5

Смоленская область 5

Архангельская область 5

Республика Крым 5

Мурманская область 4

Астраханская область 4

Оренбургская область 4

Пензенская область 4

Белгородская область 3

Владимирская область 3

Костромская область 3

Курская область 3

Рязанская область 3

Тамбовская область 3

Вологодская область 3

Псковская область 3

Ставропольский край 3

Республика Башкортостан 3

Республика Бурятия 3

Амурская область 3

Тверская область 2

Ярославская область 2

Республика Карелия 2

Республика Коми 2

Севастополь 2

Республика Дагестан 2

Кабардино-Балкарская Республика 2

Удмуртская Республика 2

Пермский край 2

Ульяновская область 2

Кемеровская область 2

Хабаровский край 2

Карачаево-Черкесская Республика 1

Республика Марий Эл 1

Кировская область 1

Забайкальский край 1

Приморский край 1 За весь период по России умерло 96 612 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 881 человек Москва 1722

Санкт-Петербург 1273

Московская область 505

Нижегородская область 381

Ростовская область 267

Астраханская область 236

Воронежская область 226

Республика Башкортостан 225

Самарская область 213

Челябинская область 187

Пензенская область 184

Иркутская область 181

Саратовская область 159

Приморский край 158

Республика Карелия 150

Свердловская область 149

Новосибирская область 136

Пермский край 135

Белгородская область 128

Волгоградская область 124

Кировская область 120

Тверская область 119

Красноярский край 117

Архангельская область 114

Ставропольский край 113

Ленинградская область 112

Алтайский край 112

Ульяновская область 106

Омская область 106

Липецкая область 105

Республика Крым 105

Курская область 104

Тамбовская область 103

Псковская область 102

Краснодарский край 102

Ивановская область 101

Тульская область 95

Брянская область 92

Республика Бурятия 91

Вологодская область 89

Республика Саха (Якутия) 89

Ханты-Мансийский автономный округ 88

Удмуртская Республика 78

Смоленская область 76

Калужская область 73

Ярославская область 73

Кабардино-Балкарская Республика 73

Хабаровский край 72

Владимирская область 71

Тюменская область 71

Орловская область 69

Карачаево-Черкесская Республика 69

Забайкальский край 68

Республика Коми 65

Калининградская область 65

Новгородская область 63

Республика Адыгея 63

Рязанская область 56

Оренбургская область 51

Республика Татарстан 48

Курганская область 47

Кемеровская область 46

Республика Мордовия 40

Республика Хакасия 38

Республика Северная Осетия - Алания 37

Республика Чувашия 37

Томская область 37

Ямало-Ненецкий автономный округ 35

Республика Ингушетия 34

Камчатский край 34

Амурская область 34

Севастополь 33

Мурманская область 32

Костромская область 30

Республика Дагестан 30

Республика Марий Эл 28

Республика Калмыкия 21

Чеченская Республика 15

Сахалинская область 13

Республика Тыва 12

Республика Алтай 5

Магаданская область 5

Чукотский автономный округ 4

Ненецкий автономный округ 3

Еврейская автономная область 3 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 109 281. Врач назвал необычный симптом переболевших коронавирусом