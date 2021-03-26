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26 марта 2021 г.

Постановление правительства Астраханской области от 25 марта 2021 года № 95-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П"

В соответствии с протоколом заседания штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Астраханской области от 23.03.2021 и предложениями исполнительных органов государственной власти Астраханской области Правительство Астраханской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 61 Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории Астраханской области, утвержденных постановлением (далее - Правила), после слова "Правилам" дополнить словами "(за исключением лиц, указанных в пункте 62 настоящих Правил)".

1.2. Правила дополнить пунктом 62 следующего содержания:

"62. Гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении к настоящим Правилам, прошедшим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), через 14 дней после окончания курса вакцинации с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию, рекомендуется соблюдать ограничения, указанные в пункте 61 настоящих Правил.".

1.3. В подпункте 16.1 пункта 16 Правил:

- абзац третий подпункта 16.1.1 изложить в новой редакции:

"- музеев по показу выставок, экспозиций, проведению индивидуальных и групповых экскурсий с количеством не более 20 человек в группе с обеспечением социального дистанцирования (не менее 1,5 метра) между группами и посетителями музея, а также по организации просветительско-образовательных музейных мероприятий для. групп учащихся общеобразовательных организаций, состоящих из одного класса, в количестве не более 30 человек с учетом соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора;";

- дополнить подпунктом 16.1.8 следующего содержания:

"16.1.8. Работы детских игровых комнат, площадок и детских развлекательных центров с учетом соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.".

1.4. В пункте 17 Правил:

- в абзаце третьем подпункта 17.1 слова "иных аналогичных объектов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров," исключить;

- в подпункте 17.8:

в абзацах пятом, шестом цифры "50" заменить цифрами "75";

абзац седьмой изложить в новой редакции:

"проведения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, массовых и иных подобных мероприятий в закрытых помещениях с очным присутствием граждан с численностью участников не более 50 человек органами ЗАГС, государственными учреждениями Астраханской области, обеспечивающими реализацию полномочий в сфере молодежной политики, а также в учреждениях культуры;".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов 1.1, 1.2 пункта 1 постановления, вступающих в силу с 01.04.2021.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин



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