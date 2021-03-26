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Дэвид Духовны сыграет главную роль в сериале по своему роману

Новости
    26.03.2021, 10:49
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Американский актер, писатель и музыкант Дэвид Духовны возвращается с главной ролью в новом сериале. На этот раз, как передает Deadline, "Фокс Малдер" и "Хэнк Муди" сыграет в адаптации собственного романа. Готовится она для канала Showtime.

Фото: kinopoisk.ru
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Речь про последнюю книгу Духовны - его четвертый роман-бестселлер "Прямо как молния" (Truly Like Lightning), вышедшую 2 февраля.

Занимаются сериалом Тайлер Нильсон и Майкл Шварц ("Арахисовый сокол"). Вся компания - сценаристы и сопродюсеры. Кроме того, Нильсон и Шварц, возможно, поставят пилот.

По центу истории - бывший каскадер и многодетный отец-многоженец Пауэрс, какое-то время успешно и удаленно проживавший со своим обильным семейством в пустыне, но вынужденный вступить в конфронтацию с нападками внешнего мира - в лице "безжалостного застройщика".

Даты выхода и остального каста у предприятия пока нет.

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