Дэвид Духовны сыграет главную роль в сериале по своему роману

Американский актер, писатель и музыкант Дэвид Духовны возвращается с главной ролью в новом сериале. На этот раз, как передает Deadline, "Фокс Малдер" и "Хэнк Муди" сыграет в адаптации собственного романа. Готовится она для канала Showtime.

Речь про последнюю книгу Духовны - его четвертый роман-бестселлер "Прямо как молния" (Truly Like Lightning), вышедшую 2 февраля.

Занимаются сериалом Тайлер Нильсон и Майкл Шварц ("Арахисовый сокол"). Вся компания - сценаристы и сопродюсеры. Кроме того, Нильсон и Шварц, возможно, поставят пилот.

По центу истории - бывший каскадер и многодетный отец-многоженец Пауэрс, какое-то время успешно и удаленно проживавший со своим обильным семейством в пустыне, но вынужденный вступить в конфронтацию с нападками внешнего мира - в лице "безжалостного застройщика".

Даты выхода и остального каста у предприятия пока нет.