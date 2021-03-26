Джессика Альба ушла из кино из-за проблем со здоровьем

39-летняя американская актриса, продюсер и бизнесвумен Джессика Альба объяснила, почему решила оставить кинокарьеру. Причиной тому - серьезные проблемы со здоровьем артистки. А также желание как можно больше времени посвящать детям и экологически чистой предпринимательской деятельности.

Издание Romper освещает бизнес-биографию голливудской звезды, напомнив, что десять лет назад она основала "с нуля" собственную компанию, ориентированную на экологически чистые товары для детей и их родителей. А ее подгузники моментально стали бестселлером.

К слову, у самой Альбы уже трое детей - трех, девяти и двенадцати лет, причем двоих из них она родила на пике карьеры.

Как пояснила Джессика, проблемы со здоровьем - беда их семьи по женской линии: у матери актрисы диагностировали онкологическое заболевание, когда той было примерно двадцать лет. Сама Джес страдала от хронического заболевания и еще до одиннадцати перенесла пять операций. У женщины страшная аллергия, поэтому немалую часть детства она провела в больницах.

После рождения первой дочери, Онор Мари, "всё изменилось", актриса решила, что не сможет уже трудиться в шоу-бизнесе с той же интенсивностью и задумалась о смене приоритетов.

Так появился бренд, отнимающий у Альбы все те время и силы, которые не направлены на ее семью.

Джессика Мари Альба родилась в 1981 году в Калифорнии. На экране - с середины 90-х: оригинальный "Беверли-Хиллз 90210" (появляется в двух эпизодах), "Флиппер" образца 90-х, "Темный ангел", "Рука-убийца", "Город грехов" и сиквел, "Мачете" и "Мачете убивает", "Убийца внутри меня", Сьюзан Штром (Невидимая леди) из "Фантастической четверки".