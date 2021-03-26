Эрдоган: Использование "Спутника V" облегчит процесс вакцинации в Турции

Использование российской вакцины "Спутник V" облегчит процесс вакцинации в Турции. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы также ведем переговоры с другими государствами по вопросу вакцин, в том числе с Россией. Она (вакцина "Спутник V" - прим. "РГ") в значительной степени облегчит положение дел с вакцинацией", - заявил президент журналистам в эфире телеканала ТРТ.

Напомним, ранее министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа заявил, что вакцина от коронавируса "Спутник V" будет готова к широкому использованию после того, как закончатся токсикологические исследования. По его словам, уже начались переговоры по поставкам российской вакцины.