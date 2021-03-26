Эрик Клэптон назвал новые даты концертов в Санкт-Петербурге и Москве

Знаменитый гитарист и певец, друг и соратник The Beatles снова перенес даты европейского турне из-за продолжающейся пандемии COVID-19.

Вначале Эрик Клэптон планировал сыграть в России в 2020 году: один раз в Санкт-Петербурге и дважды в Москве. Затем перенес концерты на 2021-й. Но и нынешняя эпидемиологическая ситуация в Европе артиста тоже не устраивает.

И теперь выступления Эрика Клэптона назначены уже на 19 июня в Ледовом дворце Санкт-Петербурга и на 21, 22 июня 2022 года в столичном "Крокус Сити Холле".

Зато его концертная группа осталась прежней: иногда играющий и с Полом Маккартни басист-виртуоз Натан Ист, клавишники Пол Каррак и Крис Стейнтон, второй гитарист Дойл Брэмхолл II. А также не нуждающиеся в рекомендациях бэк-вокалистки Шэрон Уайт и Кэти Киссун, у каждой из которых есть и успешная сольная карьера. А вот имя ударника будет известно уже позднее.

При этом

Все приобретенные билеты остаются действительными на новые даты в будущем году.

Кстати

За время карантина Эрик Клэптон поучаствовал в записи первых трех треков Acertijos (Riddles) - нового альбома знаменитого кубинского перкуссиониста и мастера латино-фолка Педрито Мартинеса. По словам Клэптона, музыка на альбоме игривая и глубокая, юная и древняя, со звуками йоруба, румбы, джаза и тимбы…

А вот и видео-клип на главный сингл Aumba. Эрик Клэптон играет здесь на акустической гитаре.