Еврокомиссия: ЕС находится в начале третьей волны коронавируса

Евросоюз находится в начале третьей волны коронавируса, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге после саммита ЕС. Она отметила, что во многих странах Евросоюза снова растет число заболевших, что вызывает беспокойство.

Самым действенным способом борьбы с вирусом является вакцинация, подчеркнула глава Еврокомиссии. Задача Евросоюза - привить к концу лета порядка 70 процентов населения. В настоящее время, по словам фон дер Ляйен, два укола получили 4,1 процента (примерно 18,2 миллиона) граждан ЕС.

Сейчас Евросоюз разрешил использовать четыре вакцины - Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. При этом последний препарат может начать поставляться лишь с середины апреля. Также у ЕС есть проблемы с AstraZeneca - производитель пока что поставил в Евросоюз лишь четверть от оговоренного контрактом на первый квартал этого года числа препаратов.

Между тем, власти Германии уже обратились к руководству ЕС с просьбой организовать закупку российской вакцины "Спутник V" для использования в странах ЕС. В настоящее время российский препарат находится на проверке в Европейском агентстве лекарственных средств.