Киргизия и Узбекистан урегулировали вопрос границы

Киргизия и Узбекистан договорились о разделе спорных участков в приграничных районах. "Вопрос между нашими странами решен на 100 процентов", - заявил по итогам переговоров глава правительственной делегации КР по делимитации и демаркации госграницы, глава спецслужб республики Камчыбек Ташиев.

- Переговоры были сложными, но продуктивными, - утверждает он. - Простых и легких пунктов не было. Каждая сотка земли, каждый метр были нужны той и другой стороне. Но я благодарен Узбекистану, что они создали хорошие условия для переговоров, были доброжелательны, и видели в нас не противников, а партнеров. Теперь между нашими странами нет никаких спорных участков. За два дня переговоров Киргизстан получил восемь тысяч гектаров земель.

Раунд переговоров, который Камчыбек Ташиев называет успешными, продолжались с 23 по 25 марта в Ташкенте.

Переговорный процесс по границе продолжался между Узбекистаном и Киргизией с 1990-х годов. К весне 2021 года большая часть линии раздела была согласована. Тем не менее, переговоры осложнялись наличием нескольких спорных участков и ландшафтом местности.

Ускорить процесс определения линии раздела стороны условились в середине марта во время государственного визита в Ташкент нового президента Киргизии Садыра Жапарова. По словам главы Узбекистана Шавката Мирзиеева, впервые в истории отношений между республиками им удалось установить жесткие сроки для решения сложной проблемы и определить обязанности каждой из них.

- Никаких проигравших или выигравших сторон по итогам переговоров по границе нет, - заверил сегодня на пресс-конференции в Бишкеке Камчыбек Ташиев. - Мы с узбекскими коллегами пришли к обоюдному согласию по спорным моментам - благодаря ранее прошедшей встрече президентов двух стран.