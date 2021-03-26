Косачев о заявлении генсека НАТО: РФ нельзя оставлять такие заходы без реакции

Генсекретарь НАТО Столтенберг объявил о том, что альянс оставляет за собой право отвечать военной силой в том числе на невоенные угрозы, например - кибератаки.

Ранее тот же Столтенберг заявлял, что оборона территории НАТО начинается за пределами границ альянса ("territorial defence of NATO starts beyond NATOs borders").

Полагаю, что анализ доктринальных установок НАТО выявит еще много подобных примеров нелегитимных посягательств альянса на внешние пространства, в том числе с применением военной силы (пепел разбомбленной Югославии так и стучит в наши сердца).

Классический пример политики двойных стандартов а ля "своим всё, врагам закон".

Думаю, России нельзя оставлять такие заходы без реакции. Считал бы правильным подготовить соответствующий перечень и предложить НАТО либо пересмотреть противоречащие международному праву установки, либо принять как данность право России поступать аналогичным образом (применять военную силу в ответ на невоенные угрозы, организовывать оборону своей территории за пределами собственных границ и так далее).

Первый сценарий желателен, но маловероятен.

Второй - нежелателен, но, увы, все более неизбежен с учетом самовлюбленного, надменного и агрессивного поведения НАТО в международных делах.

Источник: страница вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева в Facebook.