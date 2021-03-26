Красная армия восстановила границу с Румынией 26 марта 1944 года

26 марта 1944 года войска маршала Ивана Конева вышли на реку Прут - государственную границу СССР с Румынией. Москва салютовала бойцам и командирам 2-го Украинского фронта 24 залпами из 324 орудий. С этого дня началось освобождение Европы от фашизма.

Участники событий - бойцы 24-го пограничного полка подполковника Степана Капустина, которые 22 июня 1941 года здесь приняли первый бой, оставили довольно эмоциональные воспоминания. В тот день словно сама природа разделила с воинами их радость. Перед этим в течение нескольких дней шли непрекращающиеся дожди, когда же войска подошли к Пруту, небо очистилось от туч, выглянуло солнце, среди холмов засверкала серебристая лента пограничной реки.

"Первым вышел к реке и форсировал ее батальон капитана Афанасьева. Всюду мелькали зеленые фуражки пограничников. Это было незабываемое впечатление. Под многоголосое "Ура!" горячо поздравили друг друга с выходом на границу", - рассказывал ветеран 24-го полка Иван Крыков.

Младший сержант Борис Сичан вспоминал: "Как моряки, волею судеб воевавшие на земле, поднимаясь в атаку, надевали бескозырки, так и мы, пограничники, надевали свои зеленые фуражки в критические или торжественные минуты. А что творилось в подразделениях! Многие начали делать пограничные столбы, стихийно возникло соревнование, кто этот столб установит первым. Всюду проходили митинги, и вообще счастливее нас, наверное, никого не было".

"Незабываемый день. Медленно подъехала повозка 7-й заставы, в ней - окрашенный в красно-зеленые полосы пограничный столб. Начальник заставы лейтенант Запрудский, сержант Логачев, рядовые Меркулов, Кравченко и Дмитриченко спокойно и деловито, будто делали это каждый день, выкопали яму и установили столб. Первый! Самый первый с 22 июня сорок первого года. Произошло это на 1009-й день войны", - записал рассказ ветерана Черткова доктор исторических наук Юрий Кисловский.

Впрочем не всегда форсирование Прута проходило столь торжественно. Вот что в своих воспоминаниях написал маршал Иван Конев: "Офицер 52-й армии капитан Жариков, одним из первых, опередив на "Студебеккере" с боеприпасами подходящие к Пруту передовые части, ночью подъехал к реке, когда отходил последний паром с отступающими румынскими солдатами. В темноте капитан принял румын за своих. Он приказал погрузить на паром машину и с несколькими солдатами стал переправляться на противоположный берег. Румын было около 40 человек. Оценив обстановку, капитан обратился к ним: "Молдаване есть среди вас?". Нашлись три солдата из Молдавии. "Вы должны помочь мне сгрузить боеприпасы и пригнать обратно паром. Всем румынам передайте, что я отпускаю их по домам, если они не хотят попасть в плен. Оружие сложить на пароме".

А в приказе Верховного главнокомандования говорилось: "В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся при форсировании Днестра, взятии Бельц и выходе на государственную границу, представить к присвоению наименования "Днестровских" и к награждению орденами".